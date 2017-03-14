İstinaf Mahkemesi, Balyoz sanığının tazminatını 502 bin liradan 102 bin liraya düşürdü

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF Mahkemesi, yerel mahkemenin Balyoz davasından 25 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden emekli Kurmay Albay Can Bolat'a verdiği 2 bin lira maddi ve 500 bin lira manevi tazminata ilişkin hükmü kaldırdı.

Bolat'a 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme, 2 bin liralık maddi tazminata ilişkin olarak da aynı kararı verdi. Mahkeme, bu tutara tutukluluk tarihi olan 23 Eylül 2011 tarihinde itibaren yasal faiz işletilerek ödenmesini kararlaştırdı.

700 BİN TL MADDİ VE 900 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞTI

Balyoz davası kapsamında 23 Eylül 2011 tarihinde tutuklanan, 9 Ekim 2013 tarihinde tahliye olan, ardından da beraat eden emekli Kıdemli Albay Can Bolat, 14 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, İstanbul Muhakemat Müdürlüğü aleyhine 700 bin TL maddi ve 900 bin TL manevi tazminat davası açtı.

YEREL MAHKEME 502 BİN TL TAZMİNATA HÜKMETTİ

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Ekim 2016 tarihinde verdiği kararda, Bolat'ın davasını kısmen kabul etti. Mahkeme, davalı İstanbul Muhakemat Müdürlüğü'nün davacı Bolat'a 2 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat ödemesine, tutukluluk tarihinde itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, davanın duruşmalı görülmesine karar verdi.

8 Mart tarihinde yapılan duruşmada söz alan davacı Can Bolat, mağduriyeti bulunduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Albay rütbesinde görev yapıyordum. Beklentilerim son derece yüksekti. Haksız bir gurup, kendi mensuplarını yerimize terfi ettirmek amacıyla bizi tasfiye ettiler. Bu dönem içerisinde hem ben hem de ailem mağdur olduk. Bu mağduriyetin mahkemeniz tarafından dikkate alınacağını düşünüyorum" dedi.

Müvekkili Can Bolat'ın Afganistan'da Albay rütbesi ile askeri ataşe olarak görevli iken yurda döndüğünü belirten Avukat Ziya Kara, "Döndükten sonra sadece digital bir belgede adı geçtiği için tutuklandı. Yaklaşık 25 ay tutuklu kaldı. İstediğimiz maddi ve manevi tazminatın dilekçemizde belirtildiği oranda verilmesini talep ediyorum" dedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ 102 BİN LİRA TAZMİNATA HÜKMETTİ

Kısa bir aradan sonra kararı açıklayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi Başkanı Hasan Dicle, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Ekim 2016 tarihli kararını oy birliği ile kaldırarak yeni bir karar kurduklarını açıkladı. 19. Ceza Dairesi, davalı İstanbul Muhakemat Müdürlüğü'nün davacı Bolat'a 100 bin lira manevi ve 2 bin lira da maddi olmak üzere toplam 102 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı. Daire, bu tutara, Bolat'ın tutukluluk tarihi olan 23 Eylül 2011 tarihinden itibaren yasal faiz işletilerek ödenmesine hükmetti.

YARGITAY YOLU AÇIK

Dosya kapsamı 40 bin TL'nin üzerinde olduğu için tarafların bu kararı Yargıtay'a taşıma hakları bulunuyor.



DHA