İstinaf Mahkemesi fuhuş dolandırıcılığı davasında, 'ahlaka ve hukuka aykırı istek hukuki ihtilaf kapsamında...' dedi, sanıklara beraat verdi

İSTİNAF Mahkemesi, bir eskort sitesinde bulduğu ilanı arayarak belirtilen hesaplara 700 TL aktaran kişiyi dolandırmaktan 4 sanığa yerel mahkeme tarafından verilen 2’şer yıl 6’şar aylık hapis cezalarını kaldırarak tüm sanıkların beraatine karar verdi.

İstinaf Mahkemesi gerekçeli kararında, şikayetçinin sanıklarla yaşadığı ihtilafın hukuki ihtilaf olduğunu belirterek, "Fuhuş kapsamında ahlaka ve hukuka aykırı isteğinin hukuki ihtilaf kapsamında kalması nedeniyle dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı görüşüne yer verdi.

Yalova’da 24 Ekim 2014 tarihinde eskort sitesinde bulduğu ilandaki numarayı arayan Y.K.İ., belirtilen iki ayrı hesaba üç havale işlemi ile toplam 700 TL para yatırdıktan sonra kendisi ile iletişimi kesen kişiler hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma sonucunda Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1'i kadın kadın, 3'ü erkek 4 kişi hakkında, “Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan dava açıldı.

'TELEFON SEKSİ İÇİN ANLAŞTIK' SAVUNMASI

Eskort sitesine verdiği ilanda fuhuş yaptığı öne sürülen kadın V.G., şikayetçi ile cinsel birliktelik amacıyla değil, telefon seksi için anlaştığını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi. Kardeş olan sanıklar E.S. ve M.R.S. ile diğer sanık İ.Ç., de suçlamaları kabul etmediler.

YEREL MAHKEME DOLANDIRICILIKTAN CEZA VERDİ

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Kasım 2017 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, sanıkların internet üzerindeki eskort sitesine verdikleri ilanla erkeklerle ilişki kurmak için kadın temin etmek üzere iletişim bilgilerini paylaştıklarını, şikayetçinin belirtilen hesaplara para yatırdıktan sonra onun ile iletişimi keserek dolandırıcılık suçunu işlediklerine hükmetti.

Mahkeme, 4 sanığı da, “Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 2’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara 58 gün adli para cezası da veren mahkeme, bu cezayı da 1.160 TL adli para cezasına çevirdi.

Sanıkların avukatları, davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Davanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya katılan sanıklar E.S. ve M.R.S. kardeşler ile İ.Ç., yerel mahkeme aşamasındaki beyanlarını tekrar ederek suçlamaları kabul etmediler.

İSTİNAF SAVCISI CEZA İSTEDİ

İstinaf Savcısı Yekta Çobanoğlu, duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan 3’ünün internet sitesine verdikleri ilan ile erkeklerle cinsel ilişki kurmak amacıyla kadın temin etmek üzere numaralarını paylaştıklarını, sanıkların belirtilen hesap numarasına toplamda 700 TL para yatırılmasını sağlayarak haksız kazanç temin ettiklerini, şikayetçiyi dolandırmak amacıyla hareket ettiklerini, bu olayda mağdurun değil sanıkların eylemlerinin hukuki olarak sorgulanması gerektiğini belirterek cezalandırılmalarını istedi. Savcı Çobanoğlu, diğer sanıkları tanımayan sanıklardan İ.Ç.’nin ise beraatine karar verilmesini istedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ BERAAT ETTİRDİ

20. Ceza Dairesi, kısa bir aradan sonra tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Daire, bu beraat kararının gerekçesini de yazdı. Daire gerekçeli kararında, “Hukuk düzeninin bazı alacaklar bakımından borçlusuna dava ve cebri icra yoluyla zorlama hakkı vermediği, borçların eksik borçlar olduğu, eksik borcun müeyyidesinin hukuk düzeninde bulunmadığı, talep edilebilir ancak dava edilemez olduğu, hakim tarafından re’sen dikkate alınacağı, kumar ve bahis borçları ile evlenme tellallığından doğan borçların bu kapsamda olduğu” görüşüne yer verdi.

'FUHUŞ KAPSAMINDA AHLAKA VE HUKUKA AYKIRI İSTEĞİNİN…'

Şikayetçinin internette yayınlanan ilan üzerine sanıkların hesaplarına para aktardığı hatırlatılan gerekçeli kararda, “Sanıklar V.G. ve İ.Ç.’nin hesaplarına istenen paraları yatırmasına rağmen fuhuş kapsamında ahlaka ve hukuka aykırı isteğinin karşılanmasının hukuki ihtilaf kapsamında kalması nedeniyle dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı halde istinafa konu kararla sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı” olduğu görüşü belirtildi.

Daire, sanıkların istinaf taleplerini kabul ederek, yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve tüm sanıkların beraatine karar verdi.

DHA