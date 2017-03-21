İstinat duvarı çöken bina tedbir amaçlı boşaltıldı

KONYA'da 3 katlı bir apartmanın istinat duvarında meydana gelen çökme paniğe neden oldu. Herhangi bir can kaybı yada yaralanan olmazken 40 kişinin oturduğu bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Mengene Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle binanın istinat duvarında çökmeler meydana geldi. Paniğe kapılan bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada 11 dairede oturan toplam 40 kişi güvenlik amaçlı binadan dışarı çıkartıldı. Binada inceleme yapan AFAD ekipleri istinat duvarında çökmelerin meydana geldiğini tespit etti. Bazı bina sakinleride binayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Apartmanın olduğu cadde ise çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Binadaki incelemelerin devam edceği belirtildi.

DHA