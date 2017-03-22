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Konya Haberi: İstinat duvarı çöken bina tedbir amaçlı boşaltıldı (2)

İstinat duvarı çöken bina tedbir amaçlı boşaltıldı (2)
00:1522 Mart 2017
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İstinat duvarı çöken bina tedbir amaçlı boşaltıldı (2)
İstinat duvarı çöken bina tedbir amaçlı boşaltıldı (2)

AFAD'TAN AÇIKLAMA
Konya'da 3 katlı apartmanın istinat duvarının çökmesiyle ilgili AFAD açıklama yaptı. AFAD ve emniyet birimlerinin bina çevresinde gerekli güvenlik önlemi aldığı belirtilen açıklamada, "Karatay Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekiplerince olay mahallinde yapılan incelemede, çöken duvarın taşıyıcı olmadığı, sadece biriketten örülmüş bodrum izole duvarı olduğu, duvarın üzerindeki dolgunun toprak olduğu ve yeterince sıkıştırılmadığı, yağan yağmur ve eriyen kar suları ile birlikte şişerek duvara baskı yapıp yıkılmasına neden olduğu görüş ve kanaatine varmışlardır" denildi.

DHA

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