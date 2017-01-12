İstiridye mantarı üretimiyle yüzü güldü

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yıllardır üzüm üreticiliği yapan 47 yaşındaki Mustafa Yamuk, bu üründe yaşadığı sıkıntıları istiridye mantarı ile aştı. İnternette yaptığı araştırmada istiridye mantarını bulan Yamuk, evinin bahçesine kurduğu 50 bin TL'lik tesiste iki ayda yaklaşık 3 ton mantar üretti.

İstiridye mantarına talebin fazla olduğunu belirten Yamuk, siparişleri sıraya koyduğunu söyledi. Yıllardır ürettiği üzümün masraflaını yüksek olması, don ve doludan zarar görmesi nedeniyle istiridye mantar üretimine başladığını anlatan Mustafa Yamuk, "Bağcılık gerçekten son yıllarda çok masraflı olmaya başladı. Bir de üzümlere don ve dolu zararı olmakta. Sattığımız üzümlerin fiyatları düşük ve parasını da alamadığımızı düşününce sıkıntı yaşadığımız ortadaydı. Bu nedenle yeni ürün arayışına girdim" dedi. Kültür mantarı konusunu internetten araştırdığını aktaran Yamuk, "Kültür mantarları içinde en verimli olanının istiridye türü olduğunu öğrendim. Sonra ilgili kişilerle irtibata geçerek evimin bahçesinde 155 metrekarelik kapalı alan yaparak istiridye mantarı üretmeye başladım. Olumlu sonuçlar almayı başardım. Günlük kazancımı almaya başladım" diye konuştu. Evinin bahçesine kurduğu tesis için 50 bin TL harcama yaptığını belirten Mustafa Yamuk, "155 metrekarelik kapalı alan içinde iki uzun sıra ve dört katlı ranza sistemi yaptırdım. İki aylık dönem için 2.5- 3 ton arasında mantar almaktayım. Çevreden yoğun talep geliyor. Mantarları doğal yollarla yetişiriyorum. Hepsi doğal üründür. Pazarlarda anında tükenmektedir. Gelen siparişleri sıraya koyuyorum" dedi.

"İKİNCİ SERA YAPACAĞIM"

Gelen talepleri karşılamakta zorlandığını da vurgulayan Yamuk, "Önümüzdeki günlerde ek olarak serada mantar üretmek için çalışmalara başlayacağım. Çiftçiler yıllık ürüne bağlı kalmamalı, yılın dört mevsimi ürün alacak ürünlere yönelmenin zamanı gelmiştir" dedi. Mantarların bağışıklık sistemini güçlendiren birçok besinin yanında istiridye mantarının büyük önem taşığını belirten Yamuk, şunları söyledi:

"İstiridye mantarında insan vücudu için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve demir gibi tüm mineral tuzlar sığır ve tavuk etinde bulunanların iki katı düzeyinde. Tüm mantar türleri içerisinde en yüksek B1 ve B2 miktarına sahip. Karaciğer hariç tüm et ve sebzelerden daha fazla folik asit içeriyor. Et ve baklagillere eşdeğer protein içeriğine sahip olduğu halde yağ oranı çok az bulunmaktadır. İstiridye mantarından bilinen mantar yemeklerinin yanında iyice yıkandıktan sonra, et gibi ızgarası da yapılmakta."

DHA