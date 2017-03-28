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Kayseri Haberi: İstismarcı üvey ağabeye 20 yıl hapis cezası

İstismarcı üvey ağabeye 20 yıl hapis cezası
14:2228 Mart 2017
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İstismarcı üvey ağabeye 20 yıl hapis cezası
İstismarcı üvey ağabeye 20 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de üvey kardeşi 15 yaşındaki M.U.'ya cinsel istismarda bulunan ağabeyi, 23 yaşındaki Mehmet Bıyık'a, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 3'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu üvey ağabey Mehmet Bıyık, mağdur M.B ve çocukların annesi Meryem Ulu katıldı. Üvey kardeşine cinsel istismarda bulunmadığını söyleyen Mehmet Bıyık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Kardeşim bana iftira atıyor. Benim evlenmemi istemiyordu" dedi.
Üvey ağabeyinin defalarca istismarına uğrayan M.U. ifade öncesi annesi ve ağabeyinin dışarı çıkmasını istedi. Mahkeme heyeti, anne ve ağabeyi salondan çıkardı. Mağdur kız verdiği ifade de, "Üvey ağabeyim, ben 6.'ncı sınıfa giderken evde kimsenin olmadığı zaman yanıma gelerek bana yatma teklifinde bulundu. Kabul etmeyince tecavüz etmek istedi. 'Yaptıklarımızı birine söylersen kötü şeyler yaparım' diyerek beni tehdit etti. Konuyu öz anneme anlattığımda 'Sen yanlış anlamışındır' dedi. Üvey ağabeyimden şikayetçi değilim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda üvey kardeşine birden fazla cinsel istismarda bulunan üvey ağabey Mehmet Bıyık'a 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. 

DHA

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