İsveç Başbakanı: Trump’ın yorumlarına şaşırdım

– İsveç Başbakanı Stefan Löfven ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın son günlerde İsveç ile ilgili yorum ve Tweet'leri konusunda görüşlerinin sorulması üzerine ‘‘Trump’ın yorumlarına şaşırdım’’ dedi.

İsveç Başbakanı Löfven, Kanada Başbakanı Trudeau ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Löfven, Trump ile ilgili ‘Şöyle söyleyeyim: Bir çok kişi gibi ben de Trump’ın İsveç ile ilgili yorumlarına şaşırdım. Tıpkı birçok ülke gibi, İsveç de pek çok fırsatların yanı sıra zorluklarla da karşı karşıya. Bu dünyanın bütün ülkeleri için geçerli bir durum,’’ diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İsveç’i dolaşarak insanların endişelerini, beklentilerini ve umutlarını dinlediğini belirten Stefan Löfven sözlerine İsveç’te iyi giden şeylere dikkat çekerek ‘‘Aynı zamanda olanaklarımız mevcut. Cinsiyet eşitliği, insani gelişme, rekabet gibi alanlarda uluslararası sıralamadaki yerimizi unutmayın. Bunlar çok iyi giden şeyler. Zorlukları yenmek için çok çalıştığımıza şüphe yok. Bunun için İsveç’te bu denli çok yatırım yapıyoruz. Yeni konutlar, yeni teknoloji, yeni buluşlar ve refah için yatırım yapıyoruz," diye devam etti.

Trump’ın son üç gün içerisinde çeşitli platformlarda İsveç ile ilgili değerlendirmeleri, dünya medyası ve sosyal paylaşım sitelerinde dikkat çekmişti. ABD Başkanı Cumartesi günü Florida’da açık hava toplantısında Brüksel, Paris ve Nice’teki terör saldırıları ile birlikte ‘korkutucu İsveç örneğini’’ de vererek ‘İsveç’te dün gece (Cuma) ne olduğunu gördünüz. Kim inanırdı buna’’ diyerek Cuma gecesi İsveç’te kötü bir olay olduğunu ima etmişti.

Bunun üzerine İsveç’in Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak Trump’ın dünkü konuşmasında, İsveç ile ilgili ne kastettiğine açıklık getirilmesini istemişti.

Bu sabah da Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Benim İsveç’te neler olup bittiğine ilişkin demecim Fox News’ta yayımlanan göçmenler ve İsveç’e dair programa gönderme yapıyordu’’ diye cevaplamıştı.

(lı)

DHA