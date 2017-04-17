İsveç basını: Referandum sonrası toplumda ayrışma artabilir

Türkiye'de dün gerçekleştirilen refarandum sonuçlarını birinci sayfalarında manşetten duyuran İsveç gazeteleri evet cephesinin çok az farkla kazandığını duyurarak oylama sonuçları sonrasında 'toplumda ayrışmanın artabileceği' ortak

değerlendirmesinde bulundular.

İsveç'in en büyük gazetelerinden Dagens Nyheter ‘‘Başkan Erdoğan galip ilan edildi'' başlığını kullandığı haberinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü önünde toplanan halka yaptığı konuşmada söylediği ‘'Tek vatan, tek devlet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi' sözlerini öne çıkardı.

Dagens Nyheter gazetesinin haberlerinde oylama sonuçları ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ‘‘AB üyelik görüşmelerinin kapısı kapanmasa da, AB üyeliği kapısı kapandı'' yorumu yapıldı.

Seçim sandıklarının açılmasından sonra sayım sonuçlarını internet sayfasından canlı olarak duyuran İsveç televizyon kanalı SVT, ‘‘Erdoğan'a güçlü iktidar için evet'' başlığı kullanılarak politik yorumcuların ‘‘ayrışma artacak'' değerlendirmeleri alt haberde duyuruldu.

DHA