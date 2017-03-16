İsveç Dışişleri Bakanı: Hollanda halkı popülizmi reddetti

– Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin seçim başarısı dünya liderleri tarafından olumlu karşılandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström Hollanda seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Seçim sonuçları Hollanda halkının popülizmi tercih etmediğini gösteriyor’’ diye konuştu.

Margot Wallström açıklamasında ‘‘Hollanda halkı popülizmi tercih etmeyerek, kapsayıcı ve açık bir toplum yönünde oy kullanmıştır. Hem İsveç hem Hollanda, açıklık, insan hakları ve güçlü bir Avrupa için çalışıyor. Yeni kurulacak hükümet ile işbirliğinin hem AB içinde hem global düzeyde geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için çalışacağız’’ dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker da Hollanda seçim sonuçlarını ‘‘Aşırılığa karşı bir oy’’ olarak değerlendirerek memnuniyetini dile getirdi.

DHA