İsveçli turistler 'su takı'yla karşılandı

ANTALYA'ya sezonun ilk İsveçli turist kafilesini getiren uçak, havalimanında itfaiye araçlarının su takıyla karşılandı.

İskandinav pazarında etkili olan tur operatörü Detur, İsveç'ten ilk turist kafilesini Türkiye'ye getirdi. 189 İsveçli yolcusuyla Stockholm'den havalanan uçak, Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. İsveç'ten gelen yılın ilk turist kafilesi için sürpriz bir karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına inişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. Uçaktan inen yolcular, havalimanı personeli tarafından karanfille karşılandı.

Tatil için daha önce de Antalya'ya geldiklerini ifade eden İsveçli turistler, kenti çok sevdiklerini, olumsuz haberlere itibar etmediklerini ve tatil planlarını değiştirmediklerini söyledi. Türkiye'nin çok güvenli bir destinasyon olduğunu belirten turistler, sürpriz karşılamadan dolayı da mutlu olduklarını kaydetti.

Detur CEO'su Firuz Bağlıkaya, 2017 yılında 90 binin üzerinde İskandinav turisti Türkiye'ye taşımayı planladıklarını belirterek, “Türkiye'ye inancımız hiçbir zaman azalmadı. Kapasitemiz önceki yılların çok altında olmasına rağmen uçuşlarımızı kesmeden devam ediyoruz. Zaman, kar etme zamanı değil, mücadele edip ülkemizin bu pazarda var olduğunu gösterme zamanıdır" dedi.

Detur İletişim Danışmanı Mesut Kanat ise Stockholm uçağı haricinde Danimarka ve Norveç uçaklarının da Antalya Havalimanı'na ineceğini, kasım ayına kadar 400'ün üzerinde sefer yapacaklarını söyledi.

DHA