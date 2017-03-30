İsviçre frankının değer kazanması, çikolata ihracatını vurdu

İsviçre Çikolata Üretim Kurumu ‘Choco-Suisse’in son raporuna göre 2016 yılında Almanya’ya yapılan İsviçre çikolatası ihracatının yüzde 19 azaldığı, 17 ton 400 kilogram çikolatanın Almanya’ya satıldığı öğrenildi.

Almanya’nın İsviçre çikolatasına olan ilgisi azaldı. İsviçre’den en çok çikolata satın alan ülkelerin başında gelen Almanya'nın ithalatı yüzde 19 azaldı.

Çikolatadan yılda 2 milyar Euro gelir

Avrupa'da en çok çikolata ihracatı yapan İsviçre’nin en çok ithalat yapan müşterileri içinde ABD, İngiltere ve Fransa yer alıyor.

İsviçre, 2016 yılı çikolata ihracatında 186 ton çikolata ile yaklaşık 2 milyar Euro gelir sağladı. İsviçre Frankı’nın değer kazanması, ülkedeki çikolata sektörünü olumsuz etkiledi. İsviçre iç pazarında da çikolata satışların azalması dikkat çekti.

(lı)

DHA