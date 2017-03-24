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Son Dakika: İsviçre: Ülkedeki Türkler'in yasadışı izlenmeleri soruşturulacak

İsviçre: Ülkedeki Türkler'in yasadışı izlenmeleri soruşturulacak
11:2924 Mart 2017
Son Dakika Haberi
İsviçre: Ülkedeki Türkler'in yasadışı izlenmeleri soruşturulacak
İsviçre: Ülkedeki Türkler'in yasadışı izlenmeleri soruşturulacak

İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, ülkesinde yaşayan Türkler'in 'Türk istihbarat örgütü tarafından yasadışı olarak izlendiklerine ilişkin iddiaların soruşturulacağını' açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı yazılı açıklamada, bu konudaki kaygıların, Çavuşoğlu'na da ilettiğini belirten Burkhalter, 'İfade özgürlüğü İsviçre'nin tanıdığı evrensel bir değerdir ve bu Türk vatandaşları için de geçerlidir' dedi.

Türk istihbarat örgütünün İsviçre'deki 'yasadışı istihbarat faaliyetlerini ciddiyetle soruşturacaklarını' da vurgulayan Burkhalter, 'Olağanüstü hal ilanı Türkiye'yi uluslararası insan hakları yükümlülüklerinden muaf tutmaz' dedi.

DHA

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