İsyan ihbarıyla tutuklanan işadamına kefaletle tahliye

ANTALYA'da geçen kasım cezaevinde isyan çıkarması için bir hükümlüye 300 bin lira teklif ettiği iddiasıyla FETÖ üyeliğinden tutuklanan Hüseyin Y., başbakanlığa ihbar ettiği örgüt üyelerinin kendisine komplo kurduğunu öne sürdü. Hüseyin Y.'nin 100 bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Antalya'da cezaevinin açık bölümünde kalan, oto hırsızlığından hükümlü Mehmet Özgür Ç., geçen yıl kasım ayında evci iznine çıktığında polise başvurup, cezaevinde isyan çıkarması karşılığında kendisine 300 bin lira teklif edildiğini iddia etti. Bu teklifin cezaevinden izinli çıktığında alışveriş merkezinde karşılaştığı bir işadamı tarafından yapıldığını öne süren Mehmet Özgür Ç., bu kişinin kendisine Fethullah Gülen ile çekilmiş ını gösterip yazdığı kitaplardan verdiğini de söyledi. Mehmet Özgür Ç. bunları da polise teslim etti. Cezaevinde isyan çıkarma teklifini yapan işadamının Antalya'da mermer işleri yapan Hüseyin Y. olduğunu ileri süren Mehmet Özgür Ç. "Bu ahlaksız işi kesinlikle kabul etmedim" diyerek, şikayetçi oldu.

İŞADAMI TUTUKLANDI

Şikayet üzerine Hüseyin Y. ile çocukluk arkadaşı Ekrem P., örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke konuldu. 2 şüpheli de tutuklandı. Haklarında Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanıklardan Ekrem P. kefaletle serbest bırakıldı. Hüseyin Y. ise, kendisini ihbar eden kişiyi tanımadığını iddia etti. Hüseyin Y., 2000'li yılların ortalarında cemaat olarak bilinen yapı ile görüştüğünü, kendisinin de toplantılara davet edilip 2008 yılında ABD'ye gidip Pensilvanya'da Fetullah Gülen'i ziyaret edip çektirdiklerini anlattı. Hüseyin Y., 17- 25 Aralık süreci sonrasında bu yapı ile irtibatını kestiğini söyledi. 2008 yılında çekilen bu la tehdit edilip kendisinden para talep edildiğini, vermeyince şikayet edildiğini öne sürdü. Hüseyin Y., kendisini ihbar eden kişinin geçmişte hisse devri yaptığı Veli K. olduğunu tespit ettiğini anlattı.

İHBARCI MAHKUM KAYIPLARA KARIŞTI

Mahkeme, şikayetçi mahkumun 'tanık' sıfatıyla 2'nci duruşmada dinlenmesine karar verdi. Ancak Mehmet Özgür Ç. ikinci duruşmaya katılmadı. Yapılan araştırmada, Mehmet Özgür Ç.'nin 2 hafta önce yine evci olarak cezaevinden çıktığı ancak dönmediği anlaşıldı. Mahkeme heyeti, Mehmet Özgür Ç.'nin hem de bu kişiyle irtibatlı olabileceği öne sürülen Veli K.'nın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Mehmet Özgür Ç., üçüncü duruşmaya da katılmadı. Duruşmada, FETÖ soruşturması kapsamında bir başka dosyadan tutuklu Veli K. tanık olarak dinlendi. Veli K., Hüseyin Y.'yi ihbar eden Mehmet Özgür Ç.'yi tanımadığını iddia etti. Buna karşılık alacak anlaşmazlığından Hüseyin Y. ile davalık olduklarını anlatan Veli K., "Hüseyin Y., Adnan B.'nin ortağıydı. Daha sonra Hüseyin Y. hisselerini bana devretti. Adnan B. ile ben ortak oldum. Ben kendisiyle bir çekle ilgili davalığım. Ancak benim bu olayla bir ilgim yok" dedi.

"BENDEN PARA ALIP FETÖ'YE VERECEKLERDİ"

Hüseyin Y. ise, 2008 yılında çektirdiği bu ın uzun süre şirketteki kasası üzerinde durduğunu söyledi. Kendisinin FETÖ'cü değil, mağduru olduğunu ileri süren Hüseyin Y., “Ben FETÖ'cülerden irtibatımı kesince benden para talep ettiler. Bir senetle ilgili hakkımda şikayetçi oldular. Benden yüklü miktarda para talep ettiler. Parayı vermedik. Başbakanlık İletişim Merkezi'ne burada tanık olarak dinlenen Veli K. ile Soner T.'yi FETÖ'cü oldukları için şikayet etmiştim. Bunun intikamını almak için bana iftira attıklarını düşünüyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Hüseyin Y.'nin 3 gün içinde 100 bin lira kefalet yatırması halinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ancak Hüseyin Y., cezaevindeyken bu kadar parayı bulmasının güç olduğunu söyledi. Sanığın kefalet yatırılmadan tahliye talebini reddeden mahkeme, 3 günlük süreyi ise uzattı. Duruşma ertelendi.

DHA