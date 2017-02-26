İşyeri hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

SAMSUN'da 2 ay içinde 8 farklı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilerek gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde bulunan 8 farklı iş yerinde Ocak ve Şubat aylarında çeşitli tarihlerde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları incelemelerde gece saatlerinde kapı kilitlerini kırarak işyerlerine girip telefon, sigara, para, televizyon ve elektronik malzeme çaldıkları iddia edilen Mustafa B. (52) ve Galip A.'yı (29) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA