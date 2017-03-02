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İzmir Haberi: İşyerinden hırsızlık kamerada

İşyerinden hırsızlık kamerada
17:212 Mart 2017
Son Dakika Haberi
İşyerinden hırsızlık kamerada
İşyerinden hırsızlık kamerada

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, elektronik eşya satılan bir işyerine camı kırıp giren yüzü maskeli bir kişi, 7 bin 500 liralık elektrorik eşya çaldı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gazipaşa Mahallesi Osman Bayatlı Caddesi numara 11/A'da bulunan Yiğit Korucu'ya ait 'Tek Elektronik ve Güvenlik Sistemleri' adlı işyerine gece gelen kimliği belirsiz maskeli bir hırsız, camı taş atıp kırarak içeri girdi. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, saat 03.30'da işyerine giren hırsız, 3 dakika içinde dükkandan ikinci el telefon, oto teybi ve bilgisayar malzemelerinin bulunduğu 7 bin 500 liralık elektronik eşya çalıp kaçtı.
Sabah işyerini açan dükkan sahibi hırsızlık yapıldığını farkedince polise şikayette bulundu. İşyerine gelen polis, parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kopyasını da alan polis, hırsızın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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