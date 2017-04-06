İtalya, polis işkencesi görenlere tazminat ödeyecek

İtalya, 2001 yılında Cenova kentindeki G8 Zirvesi sırasında düzenlenen protesto gösterilerinde polisin zulmüne maruz kalan 6 kişiye tazminat ödemeyi kabul etti.

Kapitalizm karşıtı gösterilere müdahale sonucu gözaltına alınarak tutuldukları Bolzaneto Karakolu’nda kötü muamele gördüğünü öne süren 65 kişi, İtalya’yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikâyet etmişti.

AİHM, buna ilişkin yaklaşık 2 yıl önce verdiği kararında, polisin işkenceye varan muamelede bulunduğu kanaatine varmış ve İtalya’nın, mağdurlara tazminat ödemesine hükmetmişti.

Yasal düzenleme ve polisi eğitme şartı sunuldu

İşkenceyi kabul eden İtalya, şikâyetçilerden 6’sıyla anlaşarak, maddi ve manevi zararlarından ötürü 45’er bin Euro tazminat ödemeyi kabul etti.

AİHM’den yapılan açıklamada ayrıca, İtalya hükümetinin, kötü muamele ve işkenceye yeterli ve etkili soruşturma ile cezai yaptırım uygulamak için gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı ve güvenlik güçlerine insan haklarına saygı konusunda özel eğitim vermeyi taahhüt ettiği de belirtildi.

İtalya’nın ceza kanununda, işkenceyi cezalandırmayı öngören bir madde bulunmuyordu.

Polis müdahalesiyle bir protestocu ölmüştü

Ülkenin kuzeyindeki Cenova’da 21-22 Temmuz 2001 tarihleri arasında yapılan zirve, farklı siyasi gruplar tarafından kentin çeşitli yerlerinde protesto edilmişti.

Polisin sert müdahaleleri bir kişinin ölümü, onlarca kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanmıştı.

Armando Diaz Okulu’na sığınan 100 kadar kişiye de müdahale eden polis, burada 5’i ağır olmak üzere 60 kadar kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Polis sahte delil yerleştirmişti

Yıllarca süren davalar sırasında bazı polis yetkililerinin, fiziksel ve psikolojik şiddeti haklı göstermek için olay yerine sahte deliller yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Bunun ardından bazı polis yetkilileri çeşitli cezalara çarptırılmıştı.

DHA