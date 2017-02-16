İtalya’da 4 dağcı tırmanış esnasında yaşamını yitirdi

İtalya’nın kuzeyindeki Aosta Vadisi’nde buzlarla kaplı kayalara tırmanmaya çalışan 4 dağcı, büyük bir buz parçasının kopması sonucu hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, söz konusu kaza, 5 kişilik bir dağcı grubunun İsviçre sınırındaki Gressoney-Saint Jean kasabası yakınlarında tırmanış yaptığı sırada yaşandı.

Ani ısı değişiminin, buz parçasının kopmasına neden olmuş olabileceği belirtilirken, kazadan yaralı kurtulan 1 kadın dağcının ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapılamayacağını, son günlerde hava şartlarının çok sert olduğunu, ancak dün hava sıcaklığında artış yaşandığını söyledi.

Aynı saatlerde, Fransa Alplerinde de 2 İngiliz dağcı yaşamını yitirdi.

DHA