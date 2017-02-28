İtalyan futbolcudan Nusret taklidi

İtalyan futbolcu Marco Borriello da, dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe’nin taklidini yapanlar arasına katıldı.

Kendine has bir tarzla et keserken, tuzlarken ve pişirirkenki anlarını sosyal medyadan paylaşarak tüm dünyada fenomen hale gelen Nusr-et Steak House’un sahibi, İtalya’da da çok konuşuluyor.

İtalyan basınında çıkan “sosyal medyanın yıldızı, seksi Türk kasap” başlıklı haberlerin ardından, İtalya milli takımı oyuncusu ve Serie A takımlarından Cagliari’nin santraforu Marco Borriello da Nusret'e kayıtsız kalamadı.

Instagram hesabından bir video paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, domates ve mozzarella peynirini kesip, zeytinyağı, tuz ve fesleğeni Nusret metoduyla üzerine ekleyerek bir 'caprese salatası' hazırladı.

Nusret gibi tüm bunları yaparken güneş gözlüğü de takan Borriello, “Nusret meydan okuması resmen başladı” ifadesiyle iletiyi paylaştı.

Papu Gomez (Atalanta'lı futbolcu), Paolo Cannavaro (Sassuolo'lu futbolcu) ve İtalyan sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi’ye meydan okuduğunu belirten Borriello, “Onları benden daha iyisini yapmaya davet ediyorum” diye ekledi.

Borriello’nun bu paylaşımı, 400 binden fazla kez görüntülenirken, 2 bin civarı da yorum aldı.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Borriello’nun Instagram hesabından paylaştığı video

DHA