İtfaiye, demir parmaklıklara sıkışan köpeği kurtardı

KARS'ta demir parmaklıklardan geçerken sıkışan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
Faikbey Caddesi'nde müstakil bir evin bahçe duvarının üzerindeki demir parmaklıklardan geçmek isteyen sokak köpeği sıkıştı. Köpeğin kurtulmaya çalıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede geldi. Vücudunun yarısı içeride yarısı dışarıda kalan köpeğin başını okşayarak sakinleştiren itafiye erleri, demirleri genişleterek köpeğin çıkmasını sağladı. Sıkıştığı yerden kurtulan köpek caddeye çıkarak gözlerden kayboldu.
Çevrede toplananlar kurtarma operasyonunu heyecan içerisinde izledi. Köpeği özgürlüğüne kavuştaran itfaiye ekipleri çevredekiler tarafından alkışlandı.
DHA