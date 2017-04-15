İtfaiye eri, yangında kurtarılan yavru kediye oksijen verdi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde dört katlı binanın boş olan üst dairesi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. İtfaiyeciler, yanmaktan son anda kurtardıkları yavru kediye oksijen verdi.

Camiatik Mahallesi'nde bulanan 4 katlı bir binanın kullanılmayan en üst katında yangın çıktı. Boş daireden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Ekipler, bu sırada dairede bulunan yavru kediyi yanmaktan kurtarıp aşağı indirdi. Bir itfaiye eri, hareketsiz haldeki kediye, sırtında taşıdığı oksijen tüpünün hortumuyla hava verdi. Yavru kediyi karton bir kutuya koyan itfaiye erleri daha sonra tedavisi için veteriner hekime götürdü.

Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

DHA