İTÜ’lü öğrenciler tasarlayacak, Avrupa’dan sertifika alacak

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) arasında imzalanan anlaşma ile öğrenciler iki kişilik tek motorlu uçak tasarlayacak. İmalatında TAI ile birlikte çalışacak öğrenciler, geliştirdikleri uçakları 24 ay içinde üretecek. Proje için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (EASA) sertifika alınacak.

Toplam 750 kilogram ağırlığında, ‘Çok Hafif Uçak' sınıfında olacak tasarımla geleceğe tohum attıklarını söyleyen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Onlar geleceğin yerli uçaklarını yapacak gençler. Şimdiden tohum atıyoruz. Daha öğrenciyken böyle bir projenin içinde yer alacaklar. Gelecekte daha büyük uçaklar, helikopterler tasarlayacaklar” dedi.

TAI'nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat ile Genel Müdür Doç. Dr. Temel Kotil'in İTÜ mezunu olduğunu söyleyen Rektör Karaca, İTÜ'nün ilklere imza atan bir okul olduğuna dikkat çekti.

“PROSEDÜRLER AYNI”

Bir Boeing 777 veya TAI'nin tasarladığı Hürkuş eğitim uçağında da aynı süreçlerin işlediğini belirten Temel Kotil, “Nasıl bir projede takvim ilerliyorsa, öğrencilerimiz aynı şekilde çalışacaklar, birlikte toplantı yapacağız. 12 ay içinde tasarım dondurulacak. Sonra imalata geçeceğiz ve hava aracını uçuracağız. Son üç ayda test ve sertifikasyonu tamamlayacağız. Öğrenciler daha mezun olmadan sertifika alan bir hava aracını tasarlayacak. Hürkuş gibi bu uçak da EASA sertifikası alacak. Belki ileride imal edilecek” dedi.

Projede uçak, uzay, endüstri, makine gibi farklı mühendislik bölümlerinden 25 öğrenci görev yapacak. 11 öğretim görevlisi de bu projeye destek verecek. İmalat sonrasında uçağın test uçuşlarını, TAI Test Pilotu Murat Keleş gerçekleştirecek.

ADINI DA ÖĞRENCİLER KOYACAK

Havacılıkta önce projenin başladığını, süreç içinde proje adının da belirlendiğini söyleyen Temel Kotil, “Henüz uçağın adı belli değil. Ama burası İTÜ. Adında muhakkak İTÜ'nün sembolü olan arının olacağına inanıyorum” diye konuştu.

İTÜ dışında bu projeyi farklı okullarla da sürdürmek istediklerini belirten TAI genel müdürü, “İlk talep İTÜ'den geldi. Ama diğer okullardan bize ulaşacak her türlü projeye açığız. Yeter ki gençlerimizi Boeing'e, Airbus'a kaptırmayalım. Onlar bizim geleceğimiz”

DHA