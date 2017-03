Ivanka Trump Kanada Başbakanı'yla, sığınmacıları destekleyen müzikali izledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı özel konuğu olarak New York'taki Broadway müzikaline davet etti.

Come From Away (Uzaklardan Gel) adlı müzikalin dün akşam Gerald Schoenfeld Tiyatrosu'ndaki özel gösterimine Başbakan Trudeau ve Ivanka Trump da katıldı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de müzikali izleyenler arasındaydı.

Kanada Başkonsolosluğu tarafından davet edilen çok sayıda Birleşmiş Milletler elçisinin de katıldığı özel gösterimde, Kanada Başbakanı Trudeau, seyircilere bir konuşma yaptı.

"Dünya, en kötü dönemlerde insanların birbirlerine nasıl destek olacağını öğreniyor," diyen Trudeau, oyunun Kanada ve ABD'nin yakın ilişkisinin yanı sıra, dostluk kavramını anlattığını vurguladı.

12 Mart'ta gösterime giren müzikal, Kanada'nın 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından tüm Amerikan uçuşlarının iptal edilmesi üzerine Kanada'daki Newfoundland'de mahsur kalan yabancı yolcuları, yerli halkın misafirperverce ağırlamasını anlatıyor. Gerçek olaylardan uyarlanan müzikal oyun, Kanadalıların dünyanın pek çok ülkesinden gelmiş 7 bin kişiye evlerine açarak ağırlamasının hikayesi.

ABD Başkanı Trump'ın en büyük kızı Ivanka Trump, gösteriyi BM Temsilcisi Haley ile Kanada Başbakanı Trudeau'nun arasında izledi. Ivanka'nın babası peş peşe göçmen karşıtı kararnameler imzalamasına rağmen, kızı göçmenlik ve uluslararası dayanışmayı ön plana çıkaran bir müzikale katıldı.

Ivanka Trump müzikali izlerken, babası Başkan Trump da aynı anda Nashville’de, Hawai federal yargıcı tarafından iptal edilen ikinci ‘göçmen yasağı' kararnamesini savunan bir konuşma yapıyordu.

(lı)

DHA