İzinsiz hayır standına polis müdahalesi

İZMİT'te 'hayır' standı açan bir gruba polis izinsiz olduğunu söyleyerek müdahale etti. Polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

İzmit'te 'Hayır' çalışması yapmak isteyen Halkevleri üyesi bir grup kent merkezindeki Yürüyüş Yolu stant açtı. Yoldan geçen vatandaşlara referandumda neden hayır oyu verilmesi gerektiğiyle ilgili bildiriler dağıtan grubu polis izinlerinin bulunmadığı gerekçesiyle standın kaldırılmasını, bildiri dağıtılmasının sonlandırılmasını istedi.

Bildiri dağıtanlar karşı çıkınca polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında arbedede stant devrildi. Polis, Y.S. ve U.A.'yı gözaltına aldı. Polisin hayır çalışması yapanlara müdahale etmesine tepki gösterenler 'hayır' diyerek tempo tuttu.

DHA