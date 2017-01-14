İzmir Adliye'deki hain saldırıya Elazığlılardan protesto

ELAZIĞ Dernekler Federasyonu, İzmir Adliyesi'ne yönelik geçen 5 Ocak günü düzenlenen ve çıkan çatışmada polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit olduğu saldırıyı protesto etti.

Herkesin yüreğini yakan bu terör saldırısını protesto etmek için, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 18 derneğin üyeleri, Elazığ Dernekler Federasyonu olarak İzmir'e geldi. İlk olarak saldırının olduğu yerdeki nöbet tutulan kulübeyi inceleyen Elazığlılar daha sonra, aynı zamanda hemşerileri olan polis Fethi Sekin'in şehit olduğu noktada Kuran okuyup dua etti.

Elazığlılar adına Federasyon Başkanı Faik İçmeli yaptığı açıklamada, "Şu iyi bilinmeli; bu cennet vatan, büyük millet her zaman için bu hainlerini üstesinden gelecektir. Hepimiz birer Fethi Sekin'iz, hepimiz Ömer Halisdemir'iz. Bu şehitler; bu vatan, bu bayrak, bu ezan için canlarını feda ettiler. İçerideki ve dışarıdaki hainlere şunu kafalarına soksunlar; Bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu milleti parçalatmayacağız. Şehitlerimiz hakkını helal etsinler, geride bıraktıkları bize emanettir. Bizim namusumuzdur. Fethi Sekin kahramanca canını verdi ama onlarca insanın hayatını kurtardı. Maalesef içimizde hain çok. Bunları birlik beraberlik içinde alt edeceğiz" dedi.

DHA