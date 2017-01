İzmir Adliyesi'nde şehit polis ve mübaşir için hüzünlü tören (2)

KONAK MEYDANI'NDA YAĞMUR ALTINDA İKİNCİ TÖREN

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain terör saldırısında canını hiçe sayıp teröristlerle mermisi bitinceye kadar çatışan ve sırtından vurularak şehit edilen kahraman polis memuru Fethi Sekin için Adliye'deki törenin ardından Konak Meydanı'nda da tören düzenlendi.

Buradaki törene, şehidin ailesinin yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ak Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile binlerce İzmirli ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Tören sırasında yağan sağanak yağmur, alanı dolduran binlerce İzmirli'nin gözyaşlarına karıştı.

Törende, şehidin özgeçmişi okundu. Şehidin eşi Rabia Sekin ile çocukları Tolunay, Dila ve Nisa'nın, Türk bayrağına sarılı tabutun başında ağlamaları yürekleri dağladı. Ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın bir konuşma yaptı. Konuşmasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Aşkın, şunları söyledi:

"Türkiye bugün bir kahraman şehidini uğurluyor. Biliyoruz ki bu dünyadan en şanlı ayrılış şahadetli ayrılıştır. Fethi kardeşimiz daha bir şanlı, daha bir kutlu ayrılıyor. Dün adliyemize hain bir terör saldırısı gerçekleşti. Bomba yüklü aracı kahraman Fethi kardeşim fark etti, kalabalığa bağırıp oradaki vatandaşlarımızı uyardı. Birçok vatandaşımızın böylelikle hayatını kurtardı. Bununla da kalmadı kahraman şehidim, otomatik tüfekle kendisine ateş eden hainlere karşı bir an bile tereddüt etmeden koştu ve hainlerden birini vurdu. Kahraman şehidimiz son mermisine kadar çatıştı ve daha sonra alçak tarafından vurularak şehit edildi. Kahraman silah arkadaşlarımız çok şükür şehidimizin kanını yerde bırakmadı. 5 Ocak milletimizin bir kez daha kenetlendiği bir gün olmuştur. Vatan uğruna canını vermiş asil şehidim seni kelimelere sığdıramam, seni yerlere göklere sığdıramam senin yerin bu milletin kalbi vatanın bağrıdır. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Şehidim hakkını bizlere helal et."

'ŞEHİT POLİS SAYESİNDE İZMİR FACİADAN KURTULDU'

Adalet Bakanı Bozdağ da konumasında şehit polis memuru Sekin'in kahramanlığına değindi, bütün terör örgütleriyle etkin mücadelenin devam edeceği mesajını verdi. Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Fethi Sekin'in manevi huzurunda saygıyla eğiliyiyorum. İzmir'imiz büyük bir faciadan kurtuldu. Bunu sağlayan da Fethi Sekin kardeşimdir. Dün sadece şehit olarak cennete gitmedi, aynı zamanda daha pek çok insanımızın şehadet mertemesine ulaşmasına ya da gazi olmasına engel oldu. İzmir bu noktada geçmiyte de büyük sınavlar verdi. Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktığında buradan yükselen ateş bütün Türkiye'ye kapladı ve bugün hür bağımsız bir ülkede yaşama imkanı elde ettik. 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir nasıl bir kirli oyunu bozduysa şehadet mertebisine erip ülkemizin önünü açtıysa aynı şekilde Fethi Sekin kardeşimiz de kendisini feda ederek büyük bir felaketin önüne geçmiştir. Türkiye terörle etkin ve kararlı mücadelesinii her zaman olduğu gibi bugün daha da etkin bir şekilde sürdürecektir. Adları her ne olursa olsun kullanan sahipleri kim olursa olsun onlarla ve onların kullandığı bütün terör örgütleri ve teröristlerle mücadele edeceğiz."

POLİSE ŞEMSİYE TUTTULAR

Törene katın İzmirliler kendi şemsiyelerini, sağanak yağmur nedeniyle ıslanan ve güvenlik önlemi alan polislere tuttu, onları yağmurdan korumaya çalıştı. Türk bayrağına sarılı tabutu İl Emniyet Müdür Aşkın ile kentte görevli polisler ve tören mangası omuzlarına aldı. Meydandaki kalabalık tekbir getirip, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Şehidin ailesi de tabutun arkasından yürüdü. Polis cenaze aracına konulan kahraman polis memuru Sekin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, trafik polislerinin eskortluğunda Elazığ'a gönderilmek üzere havalimanına götürüldü.

DHA