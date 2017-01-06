İzmir Adliyesi'nde şehit polis ve mübaşir için hüzünlü tören (5)

GÖZ KAPAĞI YIRTILDI, AYAK BAŞ PARMAĞI PARÇALANDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları da ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Patlama sırasında Adliyenin önünde bulunan avukat Bülent Karagöz, karın bölgesinden yaralandı. Karagöz'ün sol bacağına giden ana atar damarı parçalandı. Aşırı kan kaybı ile hastaneye getirilen Karagöz ameliyat edildi.

Avukat Cansu Güler'in ise yırtılan sağ göz kapağı ameliyatla düzeltildi. Göz küresinde hasar olmadığı değerlendirilen Güler'in görme kaybı yaşamasının beklenmediği belirtildi.

Avukat Gökhan Mertol'un ise sol kalçasına şarapnel parçası isabet etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Mertol ameliyat edildi. Bombalı aracın patladığı sırada yakınında bulunan polis memuru Mehmet Ali Gökçe'nin elleri, yüzü ve saçları yandı, sağ ayak başparmağı parçalandı. Gökçe'nin de tedavisi sürüyor.

DHA