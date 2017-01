İzmir Adliyesi'nde şehit polis ve mübaşire hüzünlü tören

İZMİR Adliyesi'ne dün PKK'lı teröristlerin bombalı araçla ve otomatik silahlarla düzenlediği hain saldırıda şehit olan kahraman polis memuru 43 yaşındaki Fethi Sekin ile mübaşir 48 yaşındaki Musa Can için tören düzenlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı İzmir Adliyesi önündeki törende şehitlerden Musa Can'ın tabutuna sarılan kızı Başak Can'ın feryatları, yürekleri dağladı.

Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi'nden dün saat 16.10'da İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı 2 terörist, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparkın olduğu bölüme giden yola girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan 2 terörist biri, elindeki düzenekle, LPG'li olduğu belirtilen geldikleri bomba yüklü otomobili infilak ettirdi. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamayla birlikte çevresindeki araçlar da yanmaya başladı ve orada bulunanlardan yaralananlar oldu.

KAHRAMANLIK DESTANI YAZDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timinde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, peşlerinden gittiği teröristlerden birini vurdu, mermisi bitince uzaklaşmaya çalışırken vurulup, şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata doğru kaçtı. Bu terörist de adliye çevresinde görevli olan diğer polisler tarafından çatışmada öldürüldü.

Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi. Mübaşir Can'ın, C Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Büroya evrak götürdüğü, D Blok 3'üncü katta bulunan, görevli olduğu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kalemini dönerken, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu belirlendi.

Olayda avukatlar Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler, Gökhan Mertol ve Feride Karamıkoğlu, polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik ile adliyeye gelen Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı, Ersoy Kaya ise yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İKİNCİ OTOMOBİLDE KONTROLLÜ PATLATMA

Olay yerinin 100 metre ilerisinde bulunan ve bomba yüklü olduğundan şüphelenilen bir otomobil de polis tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Bu otomobilde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Teröristlerin bu otomobili, olay yerinden kaçarken kullanmak üzere buraya getirip park ettikleri ortaya çıktı. Çatışmada öldürülen iki teröristten 2 kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar, buna ait roket ve sevk fişekleri, 8 el bombası ve bir tabanca ele geçirildi.

ADLİYE İÇİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için bu sabah İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ak Parti, CHP, MHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, partilerin örgütleri, hakimler, savcılar, avukatlar, adliye çalışanları ve yüzlerce kişi katıldı.

Avukatlar teröre tepki göstermek için cüppelerini giydi. Yağmur nedeniyle Adliyenin içinde yapılan tören için önce şehit olan mübaşir Musa Can'ın, ardından 21 yılılk polis memuru Fethi Sekin'in Türk bayrağına sarılı tabutları getirildi.

BAŞAK'IN FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Törene Musa Can'ın eşi Mecbure Can, kızları Ankara Üniversitesi'nde okuyan Emine Can, üniversiteye hazırlanan Başak Can ile cezaevinde tutuklu bulunan oğlu 25 yaşındaki Emrah Can jandarma nezaretinde katıldı. Emrah Can, ailesinin yanına gidinceye kadar metanetini korusa da onların yanına gidince boyunlarına sarılarak ağladı.

Babası Musa Can'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döken Başak Can, "Her yerde babamın izleri var. Babam buralarda dolaşırdı. Bir daha buraya gelemem. Buraya gelmemeliydim. Buraya benim son gelişim olacak. Onu böyle bırakıp gitmişler mi Hiç mi yardım eden olmamış" diyerek feryat etti.

Başak ve ablası Emine Can'ın feryatları, törene katılanların yüreklerini dağladı. Bu sırada Musa Can'ın yakınlarından fenalaşan oldu. Sağlık ekipleri bu kişilere müdahalede bulundu.

RABİA SEKİN METANETİNİ KORUDU

Şehit polis Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ise törende metanetini korudu.

Ardından, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın ardından törene katılanlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atttı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, saldırıyla ilgili bilgi verdi, ele geçirilen silahlarla daha büyük bir saldırı planlandığını, ancak bunun polis memuru Fethi Sekin'in kahramanca mücadelesi ile önlendiğini söyledi.

'TERÖRLE MÜCADELE EN ETKİN ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, törende yaptığı konuşmada terörün, teröristlerin sonu getirilene kadar mücadelenin etkin bir şekilde süreceğini belirterek, şunları söyledi:

"Vatanın savunması için canı pahasına hizmet eden şehitler inancımıza göre diridir ancak biz onların diriliğini bilemeyiz Rabbim bilir. Rabbim onların şefaatinden bizi mahrum etmesin. Ateş düştüğü yeri yakar ama onlar ülkeleri için vatanları milletleri için şehit oldular. Makamların en yükseğindeler. Bu saldırı sadece İzmr Adalet Sarayı'nda orada görev yapan hakimlere, savcılara, adli personele değil Türkiye'ye yönelik bir saldırıdır. Tüm milletin birliğine, beraberliğine kardeşlik hukukuna yönelik bir saldırıdır. Bu durum, Türkiye'nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Türkiye bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi terörle en etkin şekilde mücadele etmeye devam edecektir. Terörün, teröristlerin sonunu getirene kadar mücadele etkin bir şekilde sürecektir. Bu saldırıları yapanlar yaptıranlar bunları yaparsak Türkiye terörle mücadele zaafa uğrar diye düşünüyorlarsa boşuna aldanırlar. Türkiye binlerce yıl bu topraklarda var olma güçlü olma, bağımsız olma huzur ve barış içinde yaşamak için mücadelesine devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun."

Törende İzmir Müfüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu da şehitler için dua okudu. O sırada tekbir getirenler oldu. Müftü Muslu, duanın sonunda yüzlerce kişiye "Hakkınızı helal ediyor musunuz" diye üç kez sordu. Herkes, hep bir ağızdan "Helal olsun" dedi.

Bayrağa sarılı şehitlerin tabutları tören mangası tarafından, alkışlarla ve gözyaşları arasında taşındı. Cenazeler omuzda götürülürken, vatandaşlar tekbir getirdi, ambulanslar sirenlerini açtı, tabutların üzerine karanfiller atıldı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da tören alanından cenaze aracına kadar meslektaşı şehit polis Fethi Sekin'in tabutunu taşıdı. 10 ylıdır adliye önündeki polis noktasında görev yapan Fethi Sekin'in görev yeri değiştirildiğinde imza toplayıp, geri gelmesini sağlayan adliye çalışanlarının gözyaşları da cenaze aracının ardından sel olup aktı.

Polis memuru Sekin'in cenazesi memleketi Elazığ'a gönderilirken, mübaşir Can'ın cenazesinin ise yarın İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.

BAKAN BOZDAĞ, TÖRENİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Adliyesi'ndeki törenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, şöyle konuştu:

"Dün saat 16.00 sıralarında Adliye Hizmet binası C Blok giriş kapısında bulunan polis noktasında Broadway marka aracın patlatılması ile başlayan çatışma sırasında bir polisimiz bir adliye çalışanımız şehit oldu. Şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, emniyet ve adliye çalışanlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Eylemi yapan teröristlerin ikisi kahraman güvenlik güçlerinin mücadelesiyle ölü ele geçirildi. Fethi Sekin çok büyük kahramanlık göstermek suretiyle adeta kendisini feda ederek birçok insanın şehit olmasına engelledi. Büyük bir felaketin önüne geçti. Terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz onlara şükran borçludur. Menfur terör saldırısı her kadar İzmir Adalet Sarayı etrafında oraya dönük gerçekleştirilmiş olsa da bu saldırı tüm Türk milletine karşı 81 ilimize karşı yapılmış terör saldırısıdır. Terör saldırıları ülkemizin huzurunu, milletimizin birliğini, kardeşlik hukununu asla yok edemeyecektir. Bu terör saldırılarını yapanlar, yaptıranlar onlara bu görevi veren kirli ve karanlık güçler çok iyi bilmelidir ki bizleri terörle kararlı mücadeleden asla vazgeçiremeyecektir. Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesinde asla bir zaafa yol açmayacaktır. Daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Yaklaşık 10 civarı terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. Geçmişte nasıl mücadele ettiyse bunların bir kısmının adı bile hatırlanmıyor. Eylem yapan terör örgütlerinin adını kimse hatırlamayacaktır ama Türk milleti ve Türk devleti hür ve bağımsız bir şekilde var olmaya devam edecektir."

'EYLEMİ PKK YAPTI, 18 KİŞİ GÖZALTINDA'

Adalet Bakanı Bozdağ, eylem sırasında yaralanan 9 kişiden 2'sinin ayakta tedavi edildiğini 7'sinin tedavisinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruşturma bütün boyutlarıyla emniyet, başsavcılık ve kolluk güçleri tarafından devam ediyor. 18 gözaltı yapıldı. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edildi. Şu anda kimlik bilgilerini açıklamıyoruz, soruşturmanın selameti açısından, diğer bağlantılarının tespiti bakımından. Terör eylemini gerçekleştiren terör örgütü eylemi gerçekleştirme açısından bakıldığında talimatı verenin bölücü terör örgütü PKK olduğunu göstermektedir. Eylemin Adliye'de İzmir'de olması onlara farklı mesajlar yüklemek isteyebilir. Terör örgütlerinin amaçları gerekçeleri eylem türü eylem yeri ne olursa olsun bu terör örgütleri insanlığın huzurun barışın kardeşliğin düşmanıdır. Dünanın hiçbir yerinde terör örgütleri insanlığa barışa fayda sağlamamıştır. Zararların en büyüğünü vermiştir. Bu saldırının İzmir'de yapılmış olması sadece İzmirli'ye yönelik olarak görmek yanlış olur 81 ile dönük bir terör saldırısıdır. Terönün dini, dili, vatanı olmaz terör terürdür, terörist teröristtir. Türkiye'de pekçok terör örgütü eylem yaparak hedeflerine ulaşacağını düşünüyor. PKK eylem yapıyor ardından DEAŞ ardından FETÖ adeta vardiya usulü yapıyorlar. Kaç vardiya çalışırsa çalışsınlar terörle mücadele sürecektir. Onların eyleme geçmesini bekmeden onların başına çökerek devam edecektir. İzmir kardeşliğin, birliğin, barışın kentidir. İzmirli'nin huzuruna zarar vermek isteyenler en büyük yanıtı onu koruyanlardan alacaktır. Hasan Tahsin nasıl bu kentte kurtuluş ateşini yaktı bağımsızlığa giden yolu açtıysa İzmir'e kastetmeye çalışanlar İzmir'e terörü getirmek isteyenler İzmir'in tarihine iyi baksınlar. Bakmış olsalar İzmir'in teröre, her türlü saldıraya karşı bağımsızlığına sahip çıktıklarını görürlerdi. İzmirli'nin sağduyusu, kriz, kaos provakosyan hedeflerini ortadan kaldıracaktır."

'İSMİNİ YAŞATACAĞIZ'

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit Fethi Sekin'in adının Adalet Sarayı ya da Adliye önündeki caddeye verilip verilmeyeceğini soran gazetecilere şunları söyledi:

"Fethi Sekin büyük bir kahramanlık yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde Ömer Halisdemir ülkeyi 100 yıl geriye götürecek karanlığı nasıl sonlandırdıysa Fethi Sekin şehidimiz de büyük bir faciayı önledi. Terör saldırısını yapanların üzerinden çıkan malzemeye baktığımızda iki araçla gelindiğine baktığımızda patlattıktan sonra diğer teröristin yanındaki silahlarla adliyeye girmek suretiyle adliye içinde büyük bir faciaya yol açacak eylem gerçekleştirmeyi planlandığı görülüyor. Bu büyük planı Fethi Sekin cesareti ile önlemiştir. Hepimiz ona müteşekkiriz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bunlar diridir zaten onların işimlerini yaşatmak da bizim vazifemizdir. Biz de ibraz önce görüştük, Başbakanımız da istedi, Valimizle konunun değerlendirmesini yaptık. Onun ismini yaşatmak bizim görevimizdir. İsmini yaşatacağız."

1.5 METRELİK DUVARI DELİP GEÇEBİLECEK BİR ALET

Bozdağ, eylemin detaylarıne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Teröristler iki kişi, birisi terör soruşturmalarını yürüten savcıların olduğu blokta iniyor, onun valiz şeklinde bir çantası var ve çantada ağır silahlar var. Diğeri de aracı patladığı noktaya getiriyor. Fethi Sekin'in müdahalesiyle eylem erken baş oluyor. Onlar planlarını gerçekleştiremiyor. El bombaları da var. RPG'nin ucuna takılacak tanksavar var. Bu öyle birşey ki 1.5 metrelik duvarı delip geçebilecek bir alet. Patlama olduktan sonra biri C bloğa dönük saldırı yaparken diğeri el bombalarıyla içeri girmeyi planlamış. Bu da son derece önemli. Şunu ifade tememiz lazım. Türk yargısı bugüne kadar adalete hizmet etti çok şehit verdi. Adaleti ve hukuku ayakta tutmaktan devletin milletin kendilerine vrediği yetkiyi kullanmaktan geri kalmamışlardır. Birilerinin, biz korkuturuz, yıldırırız diye bir hesabı varsa boşuna hesap kitap yapmasınlar. Herkes görevini nasıl büyük bir cesaretle doğru bir şekilde yürütüp adaleti ayakta tuttuysa Türk yargısında görev yapan herkes bundan sonra da devam edecektir."

DHA