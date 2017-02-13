İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nden operasyonlara tepki

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve İzmir'de 35 kişinin gözaltına alındığı operasyonların referandum çalışmalarına yönelik olduğunu ileri sürdü. Alsancak'ta bir araya gelen İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi bir grup, yaptıkları basın açıklamasıyla operasyonları protesto etti.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi bir grup dün polisin Türkiye genelinde KESK, HDP, HDK, ESP ve SYKP'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonları protesto etti. "Susma sustukça sıra sana gelecek" yazılı pankart açan grup üyeleri ellerinde, "Gözaltılar bizi yıldıramaz", "Hayır diyenleri susturamazsınız", "Baskılara karşı gençlik var" yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Melih Yalçın okudu. Referanduma yaklaşık 2 ay kala referandum çalışmalarına dönük baskı ve gözaltıların devam ettiğini söyleyen Yalçın, parti üye ve yöneticilerinin gözaltına alınmasına rağmen, basına PKK operasyonu olarak yansıtıldığını söyledi. Gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinin, anayasa referandumu sürecine dönük olduğunu ileri süren Yalçın, "Gözaltılar ile hayır cephesinin önemli bir bileşeni olan partilerin ve kurumların kriminalize edilmesi, referandum sürecindeki çalışmalarının engellenmesi hedeflenmektedir. Aslında kriminalize edilmek, engellenmek istenen tek adam diktatörlüğüne hayır diyecek olan herkestir" dedi.

Hayır diyenlerin yetkili ağızlar tarafından hedef gösterildiğini savunan Yalçın, "Başkanlık sevdasıyla yanıp tutuşan ve tarafsızlık gibi bir kaygısı olmadığını her fırsatta belli eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hayır diyenler 15 Temmuz'un yanındadır' diyerek, hayır cephesini darbecilerle eş tutması da bu hedef gösterme çabalarının bir parçasıdır" diye konuştu.

"Tüm bu çabaların nedeni herkesçe bilinmektedir" diyen Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarında evet oylarının istedikleri düzeyde olmadığını, yani anayasa değişikliklerinin halk tarafından onaylanmadığını gören iktidar sahipleri panik hali ile saldırganlaşmaktadır. Kendinden olmayan, iktidarına biat etmeyen herkese düşman olan AKP iktidarı, 16 Nisan referandumunda hüsrana uğrama korkusuyla, hayır diyen herkese karşı düşman hukukuyla yaklaşmaya yeminli görünüyor."

DHA