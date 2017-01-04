İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

İZMİR merkezli 16 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, aralarında akademisyen, asker ve bazı bakanlık görevlilerinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 16 ilde operasyon yaptı. Operasyonda akademisyen, asker ve bakanlık görevlilerinin de aralarında olduğu 40 kişi gözaltına alındı. Örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirtilen zanlılar, ifade için İzmir'e getirildi.

DHA