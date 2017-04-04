İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 11 asker tutuklandı

İZMİR merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün jandarma teşkilatı içinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 subay, 7 astsubay ve 3 uzman çavuş tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin jandarma teşkilatı içindeki yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen muvazzaf askerlere yönelik geçen hafta operasyon düzenledi. İzmir ile Tokat, Ardahan, Şırnak, Artvin, Erzurum, Çankırı, Hakkari, Diyarbakır, Van ve Hatay'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 subay, 7 astsubay ve 3 uzman jandarma çavuş gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

DHA