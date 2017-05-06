Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Haberi: İzmir omurilik felçlileri için koşacak

İzmir omurilik felçlileri için koşacak

13:566 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
İzmir omurilik felçlileri için koşacak
İzmir omurilik felçlileri için koşacak

İZMİR, yarın gerçekleşecek Wings For Life World Run koşusu ile omurilik felçlilerine umut olmak için tek yürek olacak. Tüm dünya ile aynı anda başlayacak koşu Kültürpark'tan saat 14.00'te start alacak. Koşucuların yardımıyla tekerlekli sandalyeli katılımcılar da bu heyecana ortak olacak.
İzmir'de üst üste ikinci kez yapılacak dev organizasyon 24 ülkede gerçekleşecek. Lozan Kapısı'nda çıkış yapacak yarışmacılar, sırasıyla Liman, Altınyol, Karşıyaka bölgelerinden geçerek Menemen istikametine koşacak. Parkur üzerindeki yollar, saat 12.00 itibarıyla kademeli olarak trafiğe kapatılacak.
Koşucular starttan yarım saat sonra harekete geçecek yakalama aracına yakalana kadar koşuyu sürdürecek. Yarış başladıktan yarım saat sonra 15 km hızla harekete geçecek araç, her 1 saatte bir hızını artırarak 35 km hıza kadar ulaşacak. En son yakalanacak kadın ve erkek katılımcılar şampiyon olacak.
Geçen yıl İzmir'de 8 bin kişinin katıldığı organizasyonda güvenlik gerekçesiyle bu sayı 6 bine düşürüldü. Karşıyaka One Team, bine yakın sporcuyla organizasyona Türkiye'den en fazla katılımcı sağlayan kulüp olacak. Koşuda elde edilen gelirin tamamı omurilik zedelenmelerinin tedavi araştırmalarında kullanılıyor. Şimdiye kadar dünya çapında 3 yılda 17.8 milyon euro bağış elde edildi.

DHA

Gençlik büyüsüyle insanları şaşırtan işadamlarından ipuçları
Keşfet

Gençlik büyüsüyle insanları şaşırtan işadamlarından ipuçları

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar