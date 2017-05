İzmir omurilik felçlileri için koşacak

İZMİR, yarın gerçekleşecek Wings For Life World Run koşusu ile omurilik felçlilerine umut olmak için tek yürek olacak. Tüm dünya ile aynı anda başlayacak koşu Kültürpark'tan saat 14.00'te start alacak. Koşucuların yardımıyla tekerlekli sandalyeli katılımcılar da bu heyecana ortak olacak.

İzmir'de üst üste ikinci kez yapılacak dev organizasyon 24 ülkede gerçekleşecek. Lozan Kapısı'nda çıkış yapacak yarışmacılar, sırasıyla Liman, Altınyol, Karşıyaka bölgelerinden geçerek Menemen istikametine koşacak. Parkur üzerindeki yollar, saat 12.00 itibarıyla kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

Koşucular starttan yarım saat sonra harekete geçecek yakalama aracına yakalana kadar koşuyu sürdürecek. Yarış başladıktan yarım saat sonra 15 km hızla harekete geçecek araç, her 1 saatte bir hızını artırarak 35 km hıza kadar ulaşacak. En son yakalanacak kadın ve erkek katılımcılar şampiyon olacak.

Geçen yıl İzmir'de 8 bin kişinin katıldığı organizasyonda güvenlik gerekçesiyle bu sayı 6 bine düşürüldü. Karşıyaka One Team, bine yakın sporcuyla organizasyona Türkiye'den en fazla katılımcı sağlayan kulüp olacak. Koşuda elde edilen gelirin tamamı omurilik zedelenmelerinin tedavi araştırmalarında kullanılıyor. Şimdiye kadar dünya çapında 3 yılda 17.8 milyon euro bağış elde edildi.

DHA