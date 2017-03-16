İzmir polisi Denizli çetesini çökertti

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'ndeki bir oto tamir servisinde çıkan ve 3 kişinin hafif yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili soruşturma başlatan polis, servise otomatik silahlarla saldıranların Denizli'de faaliyet gösteren bir suç örgütü olduğunu belirledi. Denizli'den İzmir'e gelerek işyerinde silahlı çatışmaya giren ve güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen çete üyeleri, İzmir polisinin Denizli'de düzenlediği operasyonla çökertildi. 1 uzun namlulu tüfek ve 2 otomatik tabancanın da ele geçirildiği operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu belirtilen toplam 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bayraklı İlçesi'ndeki 37 yaşındaki A.B.'ye ait bir oto tamir servisinde geçen 11 Mart'ta çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da mercek altına alan polis, yaralılardan 30 yaşındaki O.C.K. ile 40 yaşındaki H.A.'nın Denizli'de oturduğunu, işyerini basmak için bu kentten bir grupla birlikte İzmir'e geldiklerini belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, suç örgütünün üyelerinin Denizli'de faaliyet gösterdiğini, bu kentte bar, Bodrum'da 'beach club' işletmeciliği yaptıklarını, birçok suçtan emniyette kayıtlarının bulunduğunu tespit etti.

DENİZLİ'DE OPERASYON

Şebekenin deşifre edilmesi için oluşturulan özel ekip, şüphelilerin adreslerini belirleyip Denizli'ye gitti ve kentteki polislerle operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Emrah A. (34), Nihat E. (32), Y.E.A. (30), E.T. (31), F.Ç. (32), G.G. (31), S.G. (28), S.G. (25) ve C.Ş. (27) gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, biri Sten marka İngiliz yapımı, diğeri Çek yapımı CZ25 marka 2 otomatik tabanca, 3 tabanca, 6 pompalı tüfek, tabancayla tüfeklere ait toplam 305 fişek, 5 bıçak, 30 gram kokain, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği düşünülen 7 bin 960 TL para ele geçirildi.

ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Şebeke üyelerinin Bayraklı İlçesi'ndeki işyerinde silahlı çatışmaya girdiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bariz şekilde görülebilen kalaşnikof tüfeğin ele geçirilmesi için de ikinci bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda ise H.S. (31) yakalandı ve kalaşnikof marka 1 otomatik tüfek, 2 pompalı tüfek ile bu tüfeklere ait 14 fişek ele geçirildi.

ÇATIŞMANIN SEBEBİ 10 BİN TL

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandıktan sonra İzmir'e getirilip sorgulanan suç örgütü üyelerinin liderliğini Emrah K. ile Nihat E.'nin yaptığı, şüphelilerin tamir için lüks bir otomobili İzmir'deki servise getirdikleri, onarım ücreti olarak 50 bin TL'ye anlaşmalarına rağmen 40 bin TL ödeme yaptıkları ve geri kalan parayı vermedikleri, husumetin de bu nedenle oluştuğu ortaya çıktı. Suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Emrah K.'nın yüzbinlerce lira değerindeki Maserati marka lüks otomobil kullandığı, ayrıca suç örgütünün üyelerinin de lüks bir hayat yaşadıkları öğrenildi. Operasyon kapsamında, olayda yaralanan O.C.K. ve H.A. da gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltındaki bu 12 kişi ile çatışma sırasında karşı gruba pompalı tüfekle ateş açan işyeri sahibi A.B. de adliyeye sevk edildi.

DHA