İzmir ve Manisa'da 12 evi soyan 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR ve Manisa'da kapı kilitlerini kırdıktan sonra girdikleri çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 kişi polis tarafından yakalandı. Toplam 12 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İzmir'in Bostanlı İlçesi'ndeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerinden uzaklaştığı otomobilin plakasını belirledi. Ardından aracı takibe alan polis, geçen pazartesi Yeşildere Caddesi'nde söz konusu otomobili takip edip durdurdu. Otomobilde bulunan M.E. (22), S.S. (25) ve E.Ö. (17) yakalandı. Sorgulanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, aracı kiralayan Y.S. (28) ile olaylara karıştığı ortaya çıkan H.B. (25) de operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin kapı kilitlerini kırdıktan sonra girdikleri evlerden elektronik ve ziynet eşyalarını çaldıkları anlaşıldı. Operasyon kapsamında İzmir ve Manisa'nın farklı noktalarında meydana gelen 12 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

DHA