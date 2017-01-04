İzmir'de 2 ayrı operasyonda 113 mülteci yakalandı

İZMİR'in Çeşme ve Karaburun ilçesinde jandarma tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda, çoğunluğu Suriyeli 113 mülteci yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışma sonucu 1 ve 2 Ocak'ta Çeşme ve Karaburun'da 2 ayrı operasyon düzenlendi. Çoğunluğu Suriyeli olan toplam 113 mülteci ile 2 organizatör jandarma tarafından yakalandı. Mülteciler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA