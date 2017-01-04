Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Haberi: İzmir'de 2 ayrı operasyonda 113 mülteci yakalandı

İzmir'de 2 ayrı operasyonda 113 mülteci yakalandı
15:064 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
İzmir'de 2 ayrı operasyonda 113 mülteci yakalandı
İzmir'de 2 ayrı operasyonda 113 mülteci yakalandı

İZMİR'in Çeşme ve Karaburun ilçesinde jandarma tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda, çoğunluğu Suriyeli 113 mülteci yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışma sonucu 1 ve 2 Ocak'ta Çeşme ve Karaburun'da 2 ayrı operasyon düzenlendi. Çoğunluğu Suriyeli olan toplam 113 mülteci ile 2 organizatör jandarma tarafından yakalandı. Mülteciler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar