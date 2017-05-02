İzmir'de arama kurtarma tatbikatı

ANADOLU Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, 16 ülkeden 27'si yabancı 60 gözlemcinin katılımıyla, Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve İzmir Menemen Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. 2-4 Mayıs arasındaki tatbikata, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik arama kurtarma unsurları katılacak.

İzmir'de gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı-2017 Arama Kurtarma Tatbikatı, Konak Orduevi'nde yapılan bilgilendirme brifingiyle başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma unsurları ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yardımcı Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin katılımıyla, Ege Denizi ve İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, iki aşamada yapılacak. TSK arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, işbirliği ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak ve unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmesi amaçlanan tatbikata, 16 ülkeden 27'si yabancı olmak üzere, toplam 60 gözlemci katılacak.

İLK AŞAMA ULUSLARARASI SULARDA

Anadolu Yıldızı-2017'nin yarın gerçekleşecek ilk aşaması, Ege Denizi'nde İskiri ve İpsala adalarının arasında kalan bölümde veya Sakız ile Midilli adalarının arasında kalan bölümde yapılacak. Senaryoya göre batan ve yanan bir ticari geminin yardım talep etmesi üzerine gemide bulunan kazazedelerin kurtarılması için harekete geçilecek. Düzenlenecek arama kurtarma operasyonuna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da 2 arama kurtarma gemisi ile 6 Sahil Güvenlik botu ve 2 arama kurtarma uçağı katılacak.

İKİCİ AŞAMA KARADA

Tatbikatın ikinci aşaması 4 Mayıs Perşembe günü İzmir Menemen Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı-2017'nin kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 'Acil Konum Belirleme Sistemi'nin fiilen deneneceği operasyonda, Jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak. Senaryoya göre, karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini temsilen TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunulacak. Yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilecek müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak. Tatbikatın bu safhasına; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dağcılık timi ile 1 arama kurtarma helikopteri katılacak.

DHA