İzmir'de cinayet

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla vurulan 27 yaşındaki Orçun Çer, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, dün gece Basmane Semti Fuar 9 Eylül Kapısı yakınında meydana geldi. Orçun Çer ile 43 yaşındaki F.İ., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.İ., belinden çıkardığı tabancayla Çer'e ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Çer ağır yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çer, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orçun Çer'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olay sonrası F.İ., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA