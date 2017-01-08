İzmir'de gece boyunca yollar tuzlanarak önlem alındı

İZMİR'de don olayına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tuzlama yaptı. Yollarda bazı noktalarda su birikintilerinin buz tuttuğu görüldü.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava İzmir'i de etkiledi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece boyunca don olayına karşı tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerinde don olayı bekleneceği zaman 4 dereceden itibaren tedbir amaçlı tuzlama yaparız. Bu işlem -7 derecelere kadar etkili olur. Yolları açık tutmak yollarda bun nedeniyle kazaların yaşanmasını engellemek için bu tedbirler alınır. İzmir'de şuan olumsuz bir durum yok. Yollarımız açık. İzmir'in şehirler arası yollarında da şu an kapanma durumu yok. Bölgemizde Bursa civarında şehirler arası yol kar nedeniyle kapanmıştı, ancak ekiplerimiz müdahale ederek orayı da ulaşıma açtı" diye konuştu. İzmir'de viyadük üstülerinde ise bazı noktalarda ufak su birikintilerinin donduğu görüldü. Güneşin yüzünü göstermesiyle buradaki buzlar da erimeye başladı.

DHA