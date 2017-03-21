İzmir'de naylona sarılı halde kadın cesedi bulundu

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde bulunan bir evde, 35 yaşındaki Funda Gülmez, bıçaklanarak öldürüldükten sonra naylona sarılmış halde kadın cesedi bulundu. Cesedin 35 yaşındaki Funda Gülmez'e ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, aynı evde beraber yaşadıkları öne sürülen şüpheli Ü.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yakakent Mahallesi 8087/13 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 8'inci katındaki evde meydana geldi. Ü.Ş. ile aynı evde yaşadığı öne sürülen Funda Gülmez'den bir süreden bu yana haber alamayan yakınları, eve geldiğinde genç kadının cesedini naylon poşete sarılı halde buldu. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, Gülmez'in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Talihsiz kadının cesedini bulan yakınlarını ifadelerini almak üzere karakola götüren polis, Ü.Ş.'nin aramalara yanıt vermemesi üzerine durumdan şüphelenip apartman çevresinde gizlenerek bir süre Ü.Ş.'nin gelmesini bekledi. Polis, beklemenin sonuç vermemesi üzerine Ü.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Talihsiz kadının cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA