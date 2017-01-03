İzmir'de 'Piller Kutuya, Çocuklar Sinemaya' kampanyası

İZMİR'de Bornova Belediyesi’nin Ege Üniversitesi öğrencileri işbirliği ile gerçekleştirdiği 'Piller Kutuya Çocuklar Sinemaya' kampanyası devam ediyor. TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği), CineMaximum Forum Şube ve Batı Sineması’nın desteğiyle düzenlenen kampanya kapsamında bu güne kadar 300 kilo pil toplandı.

Kampanyada toplanan piller karşılığında ise Bornova’da yaşayan dar gelirli ailelerin çocukları sinemaya götürülüyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde 50 çocuk animasyon filmi olan ‘Şarkını Söyle’yi izleme şansı buldu. Bornova Belediyesi atık piller konusunda da İzmir’de birinci oldu. Haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu 19'uncu Atık Pil Toplama Kampanyası’nda Bornova Belediyesi, 6 bin 410 kilo pil topladı. Çevreye duyarlı projeler üreten Bornova Belediyesi atık piller konusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, iktisat ve coğrafya bölümü öğrencileri ile 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında işbirliği yapan Bornova Belediyesi, 'Piller Kutuya, Çocuklar Sinemaya' kampanyasıyla 300 kilo pil topladı. Doğayı koruma, çevreyi güzelleştirme ve farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkılan kampanya kapsamında TAP, CineMaximum Forum Şube ve Batı Sineması’ndan da destek alındı. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak hayata geçirilen projeyle Bornova’da ikamet eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sinemaya götürülüyor. Bu kapsamda ilk etapta ‘Şarkını Söyle’ adlı animasyon filmine 50 çocuk götürüldü.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

İlk aşaması Ocak ayı sonunda bitecek olan kampanyada ilk etapta 200 çocuk yaşlarına uygun olarak belirlenen bir animasyon filmini izlemek için sinemaya götürülecek. Ayrıca kampanya ile ilgili gelişmeleri takip etmek isteyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden facebook.com/pillerkutuyacocuklarsinemaya/ sayfasını ziyaret edebilir.

ATIK PİL TOPLAMA REKORU BORNOVA’DA

Haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu 19'uncu Atık Pil Toplama Kampanyası’nda Bornova Belediyesi, 6 bin 410 kilo pil topladı. Atık pillerin çevreye büyük zararlar verdiğini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila, "Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu kampanya sayesinde de çocuklara çevre bilincini aşılarken, onların eğlenmesini de sağlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

DHA