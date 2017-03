İzmir'de Şampiyonlar Şampiyonası heyecanı

TOSFED Şampiyonlar Şampiyonası'nda dün start alan 44 sporcu, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde Volkicar'lar ile kıyasıya mücadele etti ve günün en hızlı ilk 16 ismi, saliselerle birbirinden ayrıldı. Organizasyonun bugün düzenlenen finalinde Can Tolon ile Ayhancan Güven karşı karşıya geldi. 3 kalkış sonunda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Ayhancan Güven 2016 Şampiyonlar Şampiyonu oldu. Şampiyon ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'dan aldı.

Pınarbaşı Semti'ndeki İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde bugün düzenlenen finalde, Petlas lastikleri kullanan Opel Corsa OPC direksiyonuna geçen Dağhan Ünlüdoğan, Emre Hasbay, Can Tolon, Buğra Banaz, Berkay Besler, Ali Türkkan, Fatih Ayhan, Orhan Avcıoğlu, Burak Başlık, Ayhancan Güven, Ahmet Burkay, Yağız Avcı, Ümitcan Özdemir, Ümit Ülkü, Deniz Denner ve Burak Çukurova eleme turları, çeyrek final ve yarı finalde nefes kesen mücadeleler sergiledi. 15 yıllık aradan sonra TOSFED tarafından Spor Toto, Opel Türkiye, Petlas, Atarlar Petrol, Redbull.com ve Power FM katkılarıyla düzenlenen organizasyonun finalinde Can Tolon ile Ayhancan Güven karşı karşıya geldi. 3 kalkış sonunda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Ayhancan Güven 2016 Şampiyonlar Şampiyonu oldu.

DRİFT ŞOV

Apexmasters drift pilotları ile Ukraynalı Red Bull sporcusu Alexander Grinchuk'un showlarının yanısıra, İskender Atakan, Serdar Bostancı, Volkan Işık, Cem Hakko, Serkan Yazıcı, Ömer Tolon ve Ahmet Tarhan gibi şampiyon sporcuların da piste çıktığı organizasyonda, drift şovun ardından pilotlar 10. Yıl Marşı eşliğinde Türk bayrağı açtı, tribünlerdeki coşkulu kalabalık alkışla marşa eşlik etti.

ÖDÜLÜ, BAKAN AVCI VERDİ

19 yaşındaki şampiyon Ayhancan toplam değeri 200 bin TL'ye yaklaşan ödüllerin de sahibi oldu. Özel tasarım kupasını Turizm Bakanı Nabi Avcı ve TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı'dan alan Güven, Opel'den 1 yıllığına günlük kullanım için otomobil ile 2017 yılı içerisinde Red Bull davetlisi olarak Formula 1 veya WRC yarışı seyahati kazandı. Güven, ayrıca TOSFED sponsorluğunda Avrupa'da kendi klasmanında bir yarışa katılma ve öncesinde de test hakkını elde etti. Bakan Avcı, "Şampiyonlar Şampiyonu'nu tebrik ediyorum böyle genç yaşta böyle bir başarıya imza atmak çok şerefli bir şey. İnşallah uluslararası müsabakalarda da başarılar elde eder, ayrıca federasyonu da tebrik ediyorum. Başka alanlarda olduğu gibi spor turizmi alanında da Türkiye dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini alacak. Deniz kum güneşle dünyanın 6. destinasyon alanıyız. Pek çok alanda Türkiye'nin potansiyeli var" dedi. Genç sporcu Güven "Zor bir hafta sonuydu bu kadar iyi pilotların arasında mücadele verdik. Benim için zor oldu piste adapte olunca hızlandım ciddi baskı vardı üzerimizde şampiyon olduğum için mutluyum" diye konuştu. Daha sonra yarışmaya katılan ve destek olanlara plaket verildi. Ardın da Bakan Avcı tribüne çıkıp yarışı izleyenlerle bir süre sohbet etti. Bakan Avcı için düzenlenen mini drift şovu keyifle izledi, cep telefonuyla görüntü kaydetti, şov Bakan Avcı'dan tam not aldı.

DHA