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Manisa Haberi: İzmir'de tarihi eser operasyonu

İzmir'de tarihi eser operasyonu
12:482 Mart 2017
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İzmir'de tarihi eser operasyonu
İzmir'de tarihi eser operasyonu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, jandarma tarafından durdurulan bir otomobilin bagajında Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait 34 ayrı tarihi eser obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir- Manisa Karayolu'nun Karaçam Mevkii'nde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili takibi yapılan otomobil durduruldu. Otomobilin bagajında yapılan aramalarda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait 34 ayrı tarihi eser obje ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alınırken, tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DHA

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