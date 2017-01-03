İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İZMİR'in Konak İlçesi'nde polis tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir Emniyeti Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak İlçesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, toplam 110 gram esrar, 70 ecstasy hap, ruhsatsız 1 tabanca ve 29 mermi ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 7'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 kişi ise tutuklandı.

DHA