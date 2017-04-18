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İzmir Haberi: İzmir'de YSK'ya hayır protestosu 

İzmir'de YSK'ya hayır protestosu 

23:0218 Nisan 2017
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İzmir'de YSK'ya hayır protestosu 
İzmir'de YSK'ya hayır protestosu 

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)  İZMİR'de bir araya gelen sivil toplum örgütleri, 16 Nisan'daki halk oylamasında YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını protesto etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda bugün saat 19.00'da toplanan yaklaşık 1000 kişilik sivil toplum örgütü mensubu, 16 Nisan'daki halkoylaması sonuçlarını protesto etti. YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını da protesto eden grup, 'Birleşe birleşe kazanacağız' ve 'Ya hep beraber, ya hiç birimiz kurtuluşa' sloganları attı. 'Emperyalizme, savaş politikalarına işçiler hayır diyor', Üsküdar yüzde 53 hayır' ve 16 Nisan YSK darbesi' yazılı pankartlar da taşıyan grup, polisin uyarısının ardından CHP Milletvekili Murat Bakan'ın da araya girmesiyle olaysız dağıldı. 

DHA

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