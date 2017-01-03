İzmir'deki vakfa FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muzaffer Tuzcuoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı'na operasyon düzenlendi. Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Vakıf yönetiminin burs vereceği öğrencilerden Bank Asya hesap numarası istedikleri belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer Tuzcuoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı'na operasyon düzenledi. İzmir, Manisa, Konya illerinde yapılan operasyonda, aralarında vakıf yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 9 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Zanlıların, örgüte finans sağladıkları, eleman kazandırdıkları öne sürüldü. Burs da veren vakıfın, öğrencilere Bank Asya'da hesap açmalarını, kendilerine ait internet sitelerindeki formda da şart koştukları belirtildi.

DHA