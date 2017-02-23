İzmit'te 3 bin 550 kilo midyeye el kondu

İZMİT ve Dilovası'nda yapılan kontrollerde kaçak çıkarılan 3 bin 550 kilo midye, 40 kilo sülünez ele geçirilirken, 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

İzmit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrolü ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve polisin yaptığı denetimde İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Kuş Cenneti mevkiinde denizden 40 kilo sülünez çıkaran bir kişi ile denize dalarak 150 kilo midye çıkaran 2 kişi yakalandı. Yasadışı avlanan 3 kişiye Su Ürünleri Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonun kasasında 3 bin 400 kilo midye olduğu tespit edildi. Dilovası İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 3 bin 400 kilo midyeye el koyarak, imha etti. 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibinin Sapanca Gölü'nün Kartepe İlçesi sınırlarında kalan kısmında yaptığı kontrolde 500 metre ağa rastlanırken, ağa el konularak imha edildi.

DHA