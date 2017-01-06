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Kocaeli Haberi: İzmit'te FETÖ soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi

İzmit'te FETÖ soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi
16:156 Ocak 2017
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İzmit'te FETÖ soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi
İzmit'te FETÖ soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Daha önce gözaltına alınıp mahkeme tarafından serbest bırakıldığı bildirilen 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

DHA

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