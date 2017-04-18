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Kocaeli Haberi: İzmit'te referandum tepkisi

İzmit'te referandum tepkisi

20:3418 Nisan 2017
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İzmit'te referandum tepkisi
İzmit'te referandum tepkisi

İZMİT'te yaklaşık 200 kişi referandumda mühürsüz zarfların geçerli sayılmasına tepki amacıyla protestoda bulundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP'liler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak referandumda mühürsüz zarfların geçerli sayılmasına tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protestoda vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İzmir Marşı'nı söyledi. Protestoda bulunanlar, 'İzmit uyuma hayır'ına sahip çık', 'Hayır bitmedi daha yeni başlıyor' sloganları attı. Polis, bir grubun Cumhuriyet Parkı'na girmesine izin vermedi. Polisin takip ettiği grup Alemdar Caddesi boyunca slogan atarak Yürüyüş Yolu'na kadar yürüdü.

CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç yaptığı basın açıklamasında, 'Baskıdan, şiddetten, korkudan korkmadan bizler kazandık. Referandumda emeğine, toprağına geleceğine sahip çıkan halkımız kazandı. Bu inancı korumanın tam zamanıdır. Ayağa yeniden kalkalım ve başka bir geleceği yeniden kuralım. Vazgeçmek yok bu memleket bizim' diye konuştu.

DHA

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