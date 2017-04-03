İzmit'te temel kazısından ortaya çıkan lahit sayısı 5'e çıktı

İZMİT'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) yeni hizmet binasının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait 3 lahitin çıkmasının ardından yapılan kazı çalışmalarında 2 lahit daha bulundu. Mezarların Roma döneminde yaşayan orta sınıf üstü insanlara ait olduğu tahmin ediliyor.

Dün, İzmit Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü binasının kazı çalışmaları sırasında 3 lahit çıktı. Haber verilmesi üzerine temel kazısının yapıldığı bölgeye gelen Müze Müdürlüğü görevlileri inşaat sahasında çalışmaları durdurdu. Arkeologlar incelemede bulunurken, tarihi eserlerin ortaya çıkarılması için çalışma yapıldı. Bugün yapılan çalışmalarda 2 lahit daha ortaya çıktı. Mezarların arasında boyutları daha küçük olan çocuk mezarlarının da olduğu görüldü. Mezarların Roma döneminde yaşayan orta sınıf üstü insanlara ait olduğu tahmin edilirken, kazı çalışmalarının ardından lahitlerin Müze Müdürlüğü'ne taşınacak.

Lahitler hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, "Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz yaptığı son çalışmada geniş bir alanı inceledi. Son olarak iki mezara daha ulaştık. Şimdilik bu sayı 5'e yükseldi. Lahitler M.S. 3'üncü yüzyıl olan Roma dönemine ait. Teknik olarak bu lahit mermerler platformlu olup insitu özelliği yani orijinal haliyle hiç yer değiştirmemiş olarak dikkat çekiyor. Çalışmalar devam edecek ve son olarak bu eserleri müzemize taşıyacağız" dedi.

DHA