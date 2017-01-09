İzzet Yıldızhan: 'Terör bizi değil, biz terörü bitireceğiz'

ANKARA,(DHA)ÜNLÜ sanatçı İzzet Yıldızhan, teröristler ile girdiği çatışmada şehit düşen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Polis Memuru Fethi Sekin'in şehit düştüğü İzmir Adliye Sarayı önüne karanfil bırakıp dua etti.

İzmir Adliyesi'ni ziyaret ederek şehit polisi anan İzzet Yıldızhan, adliyenin girişine gelerek karanfil bıraktı. Büyük oğlu Mustafa Yıldızhan ile birlikte gelen ünlü sanatçı, karanfilini bıraktıktan sonra oğluyla birlikte dua etti. Olay yerinden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldızhan, "Türkiye düşmanlarının anlayamadığı bir şey var o da, bu topraklarda ne Seyit Onbaşıları, ne Ömer Halis Demir'ler, ne de Fethi Sekin'ler biter. Terör bizi değil, biz terörü bitireceğiz. Ruhu şad olur inşallah Fethi kardeşimizin" dedi.



DHA