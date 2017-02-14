Jandarma, 500 litre kaçak şarap ele geçirdi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde jandarma tarafından durdurulan araçta 500 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan-Gelibolu karayolunun İzzetiye Mahallesi Sapağı’nda şüphe üzerine G.T. yönetimindeki 22 UF 905 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bidonlara doldurulmuş 500 litre kaçak şarap ele geçirildi. Kaçak şaraba el konulurken, sürücü G.T., gözaltına alındı. G.T., ifadesinin ardından hakkında 2 bin lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

DHA